Ligue des Champions : Lens renverse Arsenal et réalise un magnifique exploit (2-1)

Opposé à Arsenal ce mardi 3 octobre, dans le cadre de la phase de poule de Ligue des Champions, le RC Lens a renversé Arsenal à la surprise générale en s'imposant sur le score de 2-1 grâce à des buts d'Adrien Thomasson et Elye Wahi.

Un retour historique à Bollaert. Le RC Lens, mené par son entraîneur Franck Haise, s’est imposé face à Arsenal ce mardi 3 octobre dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions (2-1).

Une soirée extradinaire !





Poussé par un Bollaert en fusion, le Racing, solide défensivement et efficace dans la surface adverse, signe un succès mérité au terme d'une magnifique prestation collective. Bravo Messieurs @RCLens - @Arsenal#RCLARS #UCL pic.twitter.com/sA6GKTEa6X — Racing Club de Lens (@RCLens) October 3, 2023

Pourtant, tout avait mal commencé pour les Sang et Or, avec une ouverture du score des Gunners signée Gabriel Jesus sur une perte de balle évitable d’Adrien Thomasson. C’est pourtant ce dernier qui va sonner la révolter pour les locaux, portés par leur public, avec un but splendide à la 25e minute (1-1).

QUEEEEL BUUT DE THOMASSON





À l'issue d'une fabuleuse action, le milieu lensois égalise et fait exploser Bollaert #RCLARS | #UCL pic.twitter.com/5yOV2PCz5O — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2023

Elye Wahi en homme à tout faire

Malgré une possession de balle en faveur d’Arsenal, Lens a plié, mais n'a pas rompu, finissant même par piéger son adversaire du soir grâce un but d’Elye Wahi à la 69e minute (2-1). L’ancien joueur de Montpellier, passeur décisif sur le premier but des Lensois, s’est mué en buteur de prestige et a permis à Lens d’engranger les 3 points de la victoire.

C'EST LA FOLIE À BOLLAERT





Elye Wahi reprend de plein fouet un centre de Frankowski et donne l'avantage aux Sang et Or





Les Lensois sont à 20 min de l'exploit #RCLARS | #UCL pic.twitter.com/n0dN8RpFbO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2023

Avec ce succès et le match nul entre le PSV Eindhoven et le FC Séville (2-2), le RC Lens prend la tête du groupe B avec 4 points.