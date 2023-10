Coupe du monde 2030 : pourquoi la compétition va-t-elle se tenir sur trois continents ?

Alors que la candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc devrait accueillir la Coupe du monde 2030, trois matchs seront joués en Amérique du Sud au début de la compétition.

Ce sera une grande première. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde 2030 va se disputer sur trois continents : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Alors que la candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc devrait accueillir la compétition, trois matchs d’ouverture vont se jouer sur le sol sud-américain.

Trois matchs en Uruguay, Argentine et Paraguay

Et plus précisément en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, qui s’étaient portés candidats, avec le Chili, pour organiser l’intégralité du Mondial. Chacune de ces trois nations, qui devraient être directement qualifiés tout comme l'Espagne, le Portugal et le Maroc, jouera son premier match devant son public avant de rejoindre ensuite la péninsule ibérique et le Maroc pour le reste de la compétition.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.





¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

«Nous avons visé haut et rêvé grand. (…) Les hôtes des matchs d’ouverture seront l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine», a posté, ce mercredi, sur son compte X le président de la confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) Alejandro Dominguez. La Coupe du monde 2030 «unira trois continents et six pays», a annoncé, de son côté, la Fifa.

Ce choix inédit est symbolique. Car ce Mondial marquera le centenaire de la toute première Coupe du monde organisée en Uruguay en 1930. Une «cérémonie du centenaire» devrait ainsi se tenir «au stade où tout a commencé» à Montevideo. Si la route semble dégagée pour cette formule intercontinentale, la Fifa doit néanmoins encore valider les critères techniques. Et l’instance international n'attribuera officiellement la compétition que fin 2024.