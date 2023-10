Ligue des champions : le PSG coule contre Newcastle (4-1)

Le PSG s'est lourdement incliné, ce mercredi, sur le pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1). Il s'agit de la plus lourde défaite du club de la capitale en phase de poules sous l'ère qatarie.

Un naufrage collectif. Sous la pluie anglaise, le PSG a littéralement sombré, ce mercredi, sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1). Dans les grandes largeurs et sans jamais donner l’impression de pouvoir redresser la barre. Et cette défaite, la plus large en phase de poules sous l’ère qatarie, est plus qu’inquiétante. Dans la chaude ambiance de St James’ Park, les Parisiens ont pris l’eau de toute part et ont fait preuve d’une incroyable fébrilité, impardonnable à ce niveau.

Paris a manqué de tout

A l’image de la relance dans l’axe de Marquinhos, qui a profité à Miguel Almiron pour ouvrir le score (17e). Cette erreur du capitaine parisien n’a fait que précipiter la chute du champion de France incapable de relever le défi physique imposé par les Magpies. Face à ce manque de réaction, Newcastle a enfoncé le clou à cinq minutes de la pause sur une tête à bout portant de Dan Burn (40e).

La mi-temps n’a pas changé grand-chose à la fébrilité et l’apathie des hommes de Luis Enrique, qui avait à nouveau opté pour un système à quatre attaquants. Moins de cinq minutes après le retour des vestiaires, Sean Longstaff, idéalement servi par Kieran Trippier, a trompé Gianluigi Donnarumma, pas exempt de tout reproche, d’une frappe du pied droit à ras de terre (50e).

Alors que Kylian Mbappé a traversé cette rencontre comme une ombre, Lucas Hernandez a redonné, de la tête, un semblant d’espoir au club de la capitale (56e). Mais il s’agissait juste d’une illusion tant ce Paris a manqué de générosité, de combativité, de justesse, d’impact, de caractère et de solidarité pour prétendre rivaliser avec son adversaire, qui lui n’a pas manqué son retour dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe après plus de 20 ans d’absence. Et les Parisiens ont bu le calice jusqu’à la lie avec un 4e but encaissé signé Fabian Schär (90e+1).

Cette lourde défaite, quatre jours après le match nul à Clermont en championnat (0-0), vient assombrir un début de saison très mitigé et fait surgir de nombreuses interrogations sur le réel niveau de cette équipe du PSG, qui connait son plus mauvais départ en Ligue 1 de l’ère qatarie avec 12 points pris en 7 matchs. Rien de forcément rassurant avant de se rendre, dimanche, à Rennes, où une réaction est vivement attendue. Sous peine de voir les prémices d'une crise pointer le bout de son nez...