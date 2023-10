Neymar : tout savoir sur sa compagne Bruna Biancardi

Ce vendredi 6 octobre, Neymar est devenu papa d’une petite fille, fruit de son amour avec Bruna Biancardi, une influenceuse brésilienne.

Neymar et Bruna Biancardi ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Mavie. Déjà papa d’un petit garçon, né en 2011, le footballeur a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en dévoilant plusieurs clichés du bébé et de sa compagne, qui partage sa vie depuis plus de deux ans. Mais qui est-elle ?

D'origine brésilienne, Bruna Biancardi est mannequin et influenceuse mode et beauté. Diplômée de la prestigieuse université d'Anhembi Morumbi, la jeune femme est également directrice du marketing et de l’e-commerce pour une marque de vêtements populaire au Brésil.

Suivie par plus de 8 millions de followers sur son compte Instagram, Bruna Biancardi, 29 ans, a rencontré l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain durant l’été 2021. Plus précisément, elle a fait la connaissance de Neymar sur un yacht au large d’Ibiza, et très vite, les deux tourtereaux sont devenus inséparables.

Préférant rester discrets sur leur vie privée, ils ont officialisé leur idylle en avril 2022, soit plusieurs mois après leur rencontre. «Tellement heureux de t’avoir dans ma vie. Je t’aime», avait écrit l'international brésilien sur son compte Instagram.