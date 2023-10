Coupe du monde de rugby 2023 : le magnifique accueil reçu par les Portugais à leur retour (vidéo)

De retour ce mardi soir à Lisbonne, les joueurs de l’équipe du Portugal de rugby ont eu le droit à un magnifique accueil à leur arrivée à l’aéroport après leur victoire historique, dimanche, contre les Fidji (24-23).

La fierté de tout un pays. Les joueurs de l’équipe du Portugal ont été accueillis en héros, ce mardi soir, à l’aéroport de Lisbonne. Les «Loups» ont été célébrés par plusieurs centaines de supporters, munis de drapeaux portugais sautant, dansant et chantant en cœur. La foule était tellement dense que les hommes de Patrice Lagisquet ont eu du mal à se frayer un chemin.

Tous étaient venus féliciter les coéquipiers de Rodrigo Marta, deux jours après la première victoire du Portugal dans une Coupe du monde contre les Fidji (24-23). Et malgré leur élimination dès la phase de groupes, ils ont montré un très beau visage tout au long de la compétition, en faisant également match nul contre la Géorgie (18-18). Ils avaient également fait bonne figure face à l’Australie (34-14).

A hero's welcome for Portugal Rugby in Lisbon #RWC2023 | #FIJvPOR | @PortugalRugby pic.twitter.com/C1iEUn3Fhl

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 11, 2023