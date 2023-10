Football : Pourquoi la CAN 2023 a-t-elle lieu en 2024 ?

La Coupe d’Afrique des nations 2023, dont le tirage aura lieu ce jeudi 12 octobre, aura lieu en janvier… 2024. Voici pourquoi.

Initialement programmée en juin et juillet 2023 en Côte d’Ivoire, la CAN 2023 aura finalement lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Un changement d’année qui a été validé l’été dernier par le président de la Confédération africaine de football.

La raison ? Les risques climatiques dus à la saison des pluies. «On ne veut pas prendre le risque d’avoir une compétition sous le déluge. Ça ne serait pas bon pour le football africain et son image, avait expliqué Patrice Motsepe, lors d’une conférence de presse à Rabat en juillet dernier. On a pris de nombreux avis et certaines personnes nous ont dit “il y a le changement climatique, peut-être que la pluie ne sera pas un problème”. Mais les conseils que l’on reçoit, c’est qu’on ne peut pas prendre ce risque.»

Janvier, un problème pour les clubs européens

En juin dernier, de graves inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins cinq morts à Abidjan. Le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l’année, avec en moyenne autour de 300 mm d’eau.

S’il s’agit d’une bonne chose d'anticiper les conditions météorologiques, cela pourrait de nouveau confronter la compétition au problème des clubs… «On sait bien que le mois de janvier n’est pas idéal. Les clubs européens ne sont alors pas toujours enclins à libérer leurs meilleurs joueurs», avait reconnu le patron de la CAF.

Pour rappel, cinq villes ivoiriennes accueilleront la CAN 2023 : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San-Pedro.