Rallye : un spectateur tué sur le Tour de Corse historique, deux autres sérieusement blessés

Un spectateur a été tué, ce mardi, sur le Tour de Corse historique après la sortie de route d’une voiture à Porto-Vecchio. Deux autres personnes ont été gravement blessées.

Drame sur le Tour de Corse historique. Un spectateur a perdu la vie, ce mardi, après été fauché par une voiture qui participait à la 23e édition de ce rallye automobile. Dans la 3e spéciale de la journée à Porto-Vecchio, aux alentours de 16h45, le véhicule a effectué une sortie de route, pour des raisons qui restent encore à déterminer, et a percuté trois personnes. L’une a été tuée et deux autres ont été sérieusement blessées.

Une enquête ouverte

L’un de ses deux spectateurs a été évacué par un hélicoptère de la sécurité civile en urgence absolue, souffrant de multiples fractures aux jambes, d’un traumatisme crânien et d’un traumatisme dorsal. Pour le second, son pronostic vital n'est pas engagé. De leur côté, le pilote et le co-pilote de la voiture n’ont pas été blessés.

Alors qu’une vingtaine de pompiers est intervenue sur les lieux de l’accident, la course a été immédiatement interrompue et une enquête a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Porto-Vecchio.

Parti ce mardi, ce Tour de Corse historique, réservé aux voitures mises en circulation entre 1947 et 1990, devait compter cinq étapes sur cinq jours jusqu’à samedi.