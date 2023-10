Tyson Fury-Francis Ngannou : le prix du pay-per-view dévoilé

Le combat de boxe tant attendu entre Tyson Fury et le champion de MMA Francis Ngannou qui aura lieu le samedi 28 octobre sera visible en pay-per-view. Et le prix a été dévoilé ce mardi soir.

Business is business. Il faudra sortir le porte-monnaie pour admirer le combat de boxe entre Tyson Fury, le champion invaincu WBC des poids lourds et Francis Ngannou, ex-champion de l’UFC et désormais au PFL.

En effet, ESPN a annoncé que le prix pour son émission à la carte du 28 octobre sera de 79,99 dollars, soit 75,37 euros environ. La soirée «Fury-Ngannou» sera composée de cinq combats dont celui entre Carlos Takam et Martin Bakole.

Le «Gypsy King» (33 victoires, 1 match nul) reste sur un succès contre Dereck Chisora le 3 décembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Il doit normalement affronter Oleksandr Usyk pour l’unification des titres de la catégorie reine fin décembre.

De son côté, le «Predator» a claqué la porte de l’UFC après avoir conservé son titre contre Ciryl Gane en 2022. Il a rejoint la PFL, qui a dans ses rangs le Français Cédric Doumbé.

