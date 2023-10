MotoGP : Fabio Quartararo sur le podium en Indonésie, Francesco Bagnaia vainqueur et à nouveau en tête du championnat du monde

Fabio Quartararo est monté, ce dimanche, sur la 3e marche du podium du Grand Prix MotoGP d’Indonésie, remporté par l’Italien Francesco Bagnaia qui a repris la tête du championnat du monde alors que Jorge Martin a chuté.

Une course au scénario complétement fou. Jusqu’à la ligne d’arrivée, le Grand Prix d’Indonésie, couru ce dimanche sur le circuit de Mandalika, a été animé et pour le moins incertain. A la lutte pour la victoire, Fabio Quartararo a finalement pris la 3e place derrière Francesco Bagnaia et Maverick Vinales. Malgré un début de course laborieux, le champion du monde 2021 est parvenu à trouver son rythme et remonté pour monter sur son 3e podium de la saison après le Texas et l’Inde.

LA VICTOIRE DE BAGNAIA, LE PODIUM DE QUARTARARO





Quel #IndonesianGP de folie ! Le championnat du Monde a vécu un nouveau tournant et Fabio monte sur un nouveau podium #MotoGP pic.twitter.com/FJEiLtX0k6 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) October 15, 2023

Et il était forcément satisfait de ce résultat. «Quand vous connaissez vos capacités, c’est un peu frustrant, mais je suis de retour sur le podium, je suis très content pour ça et j’espère qu’on va faire mieux en Australie», a-t-il confié. Mais la meilleure opération a été réalisée par Francesco Bagnaia.

Dépossédé de sa première place du championnat du monde, la veille, par Jorge Martin, vainqueur de la course sprint, l’Italien a retrouvé son bien à peine 24 heures plus tard. Le champion du monde en titre a profité de la chute de son rival au 13e tour, alors qu’il semblait filer vers la victoire, pour décrocher le 17e succès de sa carrière au terme d’un incroyable remontée.

LA CHUTE DE JORGE MARTIN !!!





Tranquillement en tête le pilote Pramac perd tout... Pendant ce temps Fabio Quartararo double Aleix Espargaro pour le gain de la 3e place !





Cet #IndonesianGP est fou !! #MotoGP pic.twitter.com/lK6nowPjQD — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) October 15, 2023

Parti de la 13e place sur la grille, il a pris la tête au 20e tour après s’être débarrassé de Maverick Vinales et a résisté à l’Espagnol ainsi qu'à Fabio Quartararo pour s’imposer. Et grâce à cette victoire, il compte désormais 18 points d’avance sur Jorge Martin en tête du championnat du monde à cinq courses de la fin de la saison. Mais tout reste encore possible et son duel haletant avec Jorge Martin reprendra dès la semaine prochaine en Australie.