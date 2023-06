Moto GP : le Français Johann Zarco victime d’un terrible accident (vidéo)

Johann Zarco a assuré ce vendredi sa place pour la deuxième manche des qualifications pour le Grand Prix d'Allemagne, malgré un terrible accrochage entre le Français et Marc Marquez.

Les images sont impressionnantes. À plus de trois minutes de la fin des qualifications, ce vendredi 16 juin, un terrible accrochage s'est produit entre le pilote de l'écurie Ducatti Pramac Johann Zarco et le pilote de chez Honda Marc Marquez.

La moto de ce dernier a glissé et a percuté le Français, en sortie de virage. Si l'Espagnol s'est rapidement levé et s'est excusé, Zarco a mis du temps pour se relever et a suscité l'inquiétude, durant quelques secondes.

Plus de peur que de mal, puisqu'il s'est relevé sans être touché physiquement et a continué les qualifs, sans retourner dans son box.

Chute impressionnante entre Zarco et M. Marquez !





Marc Marquez perd l'avant d'un coup et fauche le Français sur son passage. Les deux pilotes se sont relevés #GermanGP | #MotoGP pic.twitter.com/irBOgPEAF4 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) June 16, 2023

Le Français est arrivé à la 10e place des essais, et a obtenu un ticket pour la Q2, grâce à son chrono de ce vendredi matin.