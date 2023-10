Equipe de France : Jean-Clair Todibo va devoir s’expliquer devant le conseil d'éthique après son rire pendant la minute de silence aux Pays-Bas

Jean-Clair Todibo, défenseur de l’équipe de France, va devoir s’expliquer devant le Conseil de l’éthique de la Fédération française de football après son rire lors de la minute de silence, vendredi dernier, avant le match Pays-Bas-France.

Le conseil de l'éthique de la FFF a indiqué lundi avoir demandé des explications au défenseur des Bleus Jean-Clair Todibo, qui a ri durant la minute de silence précédant Pays-Bas-France vendredi (victoire des Bleus, 1-2).

La commission de discipline saisie ?

Sur un plan large des joueurs remplaçants, on pouvait apercevoir le défenseur de l’OGC Nice avoir une sorte de rire nerveux alors qu'avait lieu à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam l'hommage aux victimes du conflit entre le Hamas et Israël et de l'attentat commis à Arras quelques heures plus tôt.

Le conseil national de l'éthique de la FFF a envoyé un courrier à Todibo pour lui enjoindre de s'expliquer, a indiqué à l'AFP son président Patrick Anton, confirmant une information de L'Equipe. Celui-ci se réserve le droit de saisir la commission de discipline de la FFF.

Dimanche, en conférence de presse, Eduardo Camavinga a défendu son coéquipier chez les Bleus. «Je n'ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que JC (Jean-Clair Todibo) est une bonne personne, la chose a été mal interprétée, tout simplement», a indiqué le joueur du Real Madrid.

Jean-Clair Todibo figure dans le groupe de l'équipe de France pour le match amical mardi contre l'Ecosse à Lille.