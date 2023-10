UFC 294 : les 10 short notices les plus incroyables de l'histoire

L’UFC 294 verra un combat pour le titre en short-notice avec Islam Makhachev qui affrontera Alexander Volkanovski, remplaçant de Charles Oliveira dix jours avant l’événement. Dans l’histoire, il y a déjà eu des victoires incroyables avec des «remplaçants». Tour d’horizon des 10 succès les plus marquants.

C’est aussi grâce à ça que l’UFC fonctionne autant : les short notices. Ce terme est utilisé lorsqu’un combattant qui est programmé sur une affiche est remplacé, suite à une blessure, par un autre au dernier moment. Et ce sera donc le cas une nouvelle fois lors de l’UFC 294. Islam Makhachev, qui devait être opposé à Charles Oliveira, fera face à Alexander Volkanovski, et Khamzat Chimaev, initialement prévu contre Paulo Costa, affrontera Kamaru Usman.

Se battre avec une préparation très courte est difficile, mais le combattant n’a rien à perdre. Au contraire, il a tout à gagner. Comme nous allons le voir ci-dessous, certains combattants ont remporté des titres UFC sans camp d’entraînement.

UFC 199 : Michael Bisping-Luke Rockhold 2

Après avoir remporté le titre des 185 livres de l'UFC, Rockhold se préparait pour un match revanche avec Chris Weidman. Mais Weidman a dû se retirer en raison d'une blessure et Michael Bisping a reçu l'appel deux semaines avant. Alors qu’il ne s'est jamais battu pour le titre, bien qu'il ait toujours été dans le top 10, Bisping a donc enfin eu les honneurs.

UFC 196 : Nate Diaz-Conor McGregor I

À l'UFC 196, l'UFC a réservé sa plus grande star, Conor McGregor, pour se battre pour la deuxième ceinture UFC contre Rafael Dos Anjos. Mais le Brésilien a été contraint de quitter le combat en raison d'une blessure à la jambe, 10 jours seulement avant l'événement, et Nate Diaz a décidé de se lancer. Et Diaz l’a emporté.

UFC 249 : Justin Gaethje-Tony Ferguson

Le Covid a empêché le combat entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov. Au lieu de Khabib, l'UFC a donc décidé de placer Justin Gaethje à l'UFC 249 contre Ferguson, avec 6 semaines de préparation. Et Gaethje a alors fait le show pendant quatre rounds.

UFC Fight Night 59 : Donald Cerrone-Benson Henderson II

Donald Cerrone a été appelé en 2015 pour remplacer Eddie Alvarez et combattre Benson Henderson sous 15 jours, à l'UFC Fight Night 59. Les deux hommes se sont affrontés cinq ans plus tôt lors de la promotion du WEC, lorsque Henderson a étouffé Cerrone. Mais cette fois, Cerrone a pris sa revanche en remportant une décision très serrée.

UFC 128 : Jon Jones- Mauricio «Shogun» Rua

Jon Jones est devenu le plus jeune champion de l'UFC grâce à un combat en short notice contre la légende Mauricio «Shogun» Rua. Il avait environ cinq semaines pour se préparer, soit plus que la plupart des combats à court terme. Mais quand même… Surtout que l’histoire sur ce combat était assez incroyable. L'adversaire initial de Rua était Rashad Evans, qui était à l'époque un coéquipier de Jon Jones. Mais il a été contraint d'abandonner le combat en raison d'une blessure au genou subie à l'entraînement. C'est à ce moment-là que Jones a décidé de remplacer Evans, ce qui a déclenché une rivalité féroce entre les deux hommes, Evans se sentant trahi. Mais Jones n’en a eu que faire et a détruit Rua pour devenir champion à 23 ans.

UFC 222 : Brian Ortega contre Frankie Edgar

À l'UFC 222, Frankie Edgar devait affronter Max Holloway dans un co-main event. Mais tout s'est effondré lorsque Holloway a dû se retirer en raison d'une blessure à la jambe. Ortega a alors accepté et a mis KO Edgar au premier tour avec un uppercut sauvage.

UFC 222 : Alexander Hernández-Beneil Dariush

L'une des pires choses qui puissent arriver à n'importe quel combattant de l'UFC est d'affronter un adversaire inconnu dans un court délai pour être brutalement mis KO. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Beneil Dariush qui, avant l'UFC 222, figurait dans le top 15 de la division. De l’autre côté, Alexander Hernandez était un nouveau venu. Dariush devait combattre Bobby Green mais il s’est blessé. Hernandez a sauté sur l’occasion et mis KO Dariush dès le premier round.

UFC Fox 2 : Chris Weidman-Demian Maia

Chris Weidman a souvent accepté des «short notices» au cours de sa carrière. Le plus célèbre a été son combat avec le maître du BJJ Demian Maia, qu'il a accepté huit jours avant. Malgré un combat dans un court délai, Weidman est arrivé en pleine forme et il a surclassé Maia pour remporter une décision dominante.

UFC FOX 26 : Josh Emmett-Ricardo Lamas

Josh Emmett a lui remplacé Jose Aldo au pied levé et affronté Ricardo Lamas. Il a accepté le combat avec un préavis de deux semaines. Le combat n'a pas duré longtemps car Emmett a réussi l'un des KO les plus brutaux de l’histoire.

UFC Fight Night 60 : Benson Henderson-Brandon Thatch

L'adversaire initial de Brandon Thatch était Wonderboy Thompson, qui a dû se retirer en raison d'une blessure aux côtes. C’est donc Benson Henderson qui a été désigné et qui a remporté le combat au quatrième round.