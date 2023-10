UFC 294 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’événement MMA ?

L’UFC 294, qui verra comme affiches Makhachev-Volkanvoski et Usman-Chimaev, se déroulera dans la soirée du samedi 21 octobre. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne le regarder.

C’est une grosse soirée très attendue. L’UFC 294, qui a lieu ce samedi 21 octobre à Abu Dhabi, verra deux énormes combats en co-main event : Islam Makhachev-Alexander Volkanvoski et Kamaru Usman-Khamzat Chimaev.

Et c’est une véritable aubaine pour l’UFC et les fans de MMA puisqu’initialement, c’est Charles Oliveira qui devait affronter Islam Makhachev pour une revanche et Paulo Costa devait être opposé à Khamzat Chimaev. Mais les deux Brésiliens se sont blessés à 10 jours de l’événement. Dana White a alors dû faire appel à deux légendes de son organisation pour sauver les meubles. Et c’est réussi.

Programme TV

UFC 294

Samedi 21 octobre

A partir 20h sur RMC Sport 2

