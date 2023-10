Equipe de France : les Bleus vont désormais prendre le train pour les déplacements de moins de trois heures

Pour leurs déplacements de moins de trois heures, Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France vont désormais prendre le train. Comme les Espoirs de Thierry Henry et les Bleues d’Hervé Renard.

Les Bleus passent sur les rails. Alors que le changement climatique et l’environnement sont au cœur des débats, l’équipe de France va changer ses habitudes et son mode de transport. Elle va désormais prendre le train pour ses déplacements de moins de trois heures. Comme les Espoirs de Thierry Henry, qui avaient utilisé le train pour aller à Nancy début septembre, ainsi que les Bleues d’Hervé Renard, qui avaient fait de même pour se rendre à Valenciennes quelques semaines plus tard.

Premier déplacement en train fin mars

«Nos sélections nationales prendront le train dans tous les déplacements de moins de trois heures. Et je pense à toutes les sélections nationales, y compris les A», a déclaré le président de la FFF Philippe Diallo, ce jeudi, en conférence de presse.

Le prochain match des coéquipiers de Kylian Mbappé dans l’Hexagone aura lieu le 18 novembre prochain contre Gibraltar à l’Allianz Riviera, mais ils ne se déplaceront pas en train car Nice se trouve à plus de trois heures depuis Paris. Mais aussi pour se laisser le temps de mettre en place un dispositif de sécurité adéquate.

«Il y a des questions de sécurité, des questions relatives au confort des autres passagers. Si on met l’équipe de France demain gare de Lyon, il est possible qu’il y ait des attroupements et que les trains ne partent pas à l’heure. C’est pour ça que j’ai évoqué mars, on s’est laissé le temps, avec les responsables de la SNCF, de l’équipe de France, de la FFF et les pouvoirs publics pour étudier toutes les facettes», a indiqué Philippe Diallo.

Habitués à prendre l’avion, les Tricolores devraient ainsi prendre le train pour la première fois à la fin du mois de mars pour se rendre à Lyon, où un match amical est programmé face à un adversaire encore à déterminer.