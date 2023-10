Equipe de France : Kylian Mbappé endeuillé par le décès d’un proche

Actuellement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a été endeuillé par le décès d’un proche et a été autorisé à quitter les Bleus, mercredi, pour se rendre à Bondy.

Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine pendant quelques heures. Actuellement avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG a été endeuillé par le décès d’un proche et a reçu la permission de Didier Deschamps pour se rendre, mercredi après-midi, à Bondy afin de présenter ses condoléances à la famille du défunt, a indiqué L’Equipe. Sa participation au match des Bleus aux Pays-Bas, vendredi soir, en éliminatoires de l’Euro 2024, n’est toutefois pas remise en cause.

Malgré ce triste événement, et alors qu’il reste sur une série de quatre matchs sans marquer avec Paris, le capitaine des Bleus devrait bien effectuer le déplacement à Amsterdam et devrait même aligné d’entrée sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena, où lui et ses coéquipiers pourraient décrocher leur qualification pour le Championnat d’Europe en Allemagne l’été prochain (14 juin-14 juillet).

En tête de son groupe avec cinq victoires en autant de rencontres, l’équipe de France, qui s’était largement imposée au match aller en mars dernier, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé pour son premier match avec le brassard autour du bras (4-0), décrochera son billet en cas de nouveau succès face aux Néerlandais.