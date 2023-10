Israël-Hamas : l’entraîneur de Youcef Atal réagit à sa suspension

Francesco Farioli, entraîneur de Nice, a réagi à la suspension de Youcef Atal, qui a été écarté par le club azuréen jusqu’à «nouvel ordre» et qui est visé par une enquête pour «apologie du terrorisme».

L’entraîneur de Nice Francesco Farioli ne pourra plus compter sur Youcef Atal. A son retour de sélection, l’international algérien a été suspendu jusqu’à «nouvel ordre» par le club azuréen pour avoir partagé un message de haine envers les juifs sur les réseaux sociaux.

Sa mise à l’écart avait été précédée par l’ouverture, par le parquet de Nice, d’une enquête à son égard pour «apologie du terrorisme» et «provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée».

Il s'est rangé derrière la décision des dirigeants

Interrogé à ce sujet, à deux jours de la réception de l’OM pour la 9e journée Ligue 1, Francesco Farioli s’est rangé derrière la décision prise par ses dirigeants. «Le communiqué du club a été très clair», a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.

Avant d’envoyer un message dans l’espoir de retrouver la paix : «Si je peux ajouter une chose, en tant qu’être humain et en tant que père de famille, ce à quoi on assiste en ce moment est une véritable catastrophe humanitaire, en dehors des drapeaux et religions. Nous, en tant que sportifs, nous bénéficions d’une tribune et nous avons le devoir d’envoyer un message de paix, un message fort pour espérer que cette catastrophe humanitaire puisse prendre fin au plus vite et que les enfants puissent retrouver leurs parents, dans cette région du monde comme partout. Qu’on retrouve un peu de calme.»

L’entraîneur italien est ensuite revenu sur le cas du joueur suspendu. «Youcef est un garçon que nous aimons tous, un joueur important et à qui on tient. Mais je le répète, en tant que sportifs, nous avons des droits mais aussi des devoirs. Le communiqué du club a été très clair. Il y a une suspension et une enquête en cours, tout cela va au-delà de l’aspect sportif», a-t-il insisté.

En l’absence du latéral, Francesco Farioli devrait à nouveau aligner Jordan Lotomba sur le côté droit de la défense niçoise.