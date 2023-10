Attaques contre Israël : Youcef Atal présente ses excuses après avoir été accusé de relayer un appel à la haine contre les juifs

Accusé par Christian Estrosi d'avoir partagé une vidéo contenant un appel à la haine contre les juifs, le footballeur niçois Youcef Atal a présenté ses excuses ce dimanche 15 octobre.

Un mea culpa pour nier toute volonté de relayer un appel à la haine contre la communauté juive. Ce dimanche 15 octobre, Youcef Atal, évoluant à l’OGC Nice, s’est excusé sur Instagram pour avoir partagé une vidéo négative à l'encontre des juifs.

«J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’en excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement», a publié l'international algérien sur une story Instagram.

Des excuses qui étaient attendues par Christian Estrosi

Ce samedi 14 octobre, le joueur de l'OGC Nice avait été accusé par le maire de la cité niçoise Christian Estrosi d'avoir relayé un appel à la haine à l'encontre des Juifs sur Instagram.

«J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club», avait déclaré le maire de Nice, faisant référence à la vidéo publiée par l’international algérien sur Instagram.

J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club @ogcnice.https://t.co/MKMsXx0n7e — Christian Estrosi (@cestrosi) October 14, 2023

La vidéo, qui est disponible sur Instagram, mais qui a rapidement été effacée de la story du joueur, contient le message d’un prédicateur suivi par près de 5 millions de personnes sur les réseaux sociaux, le cheikh Mahmoud al-Hasanat.

Comme l’indique Nice-Matin, le prédicateur demande à Dieu, dans sa vidéo, d’envoyer «un jour noir sur les juifs» et «d’accompagner la main» des habitants de Gaza «s’ils jettent la pierre».

Sur ses storys précédentes, le joueur de 27 ans avait également publié une photo de lui, à l’issue de la rencontre et portant une écharpe «Palestine will be free», «La Palestine sera libre», en anglais.

Un imam connu par les enquêteurs de Nice

Le nom de cet imam radical n’est pas inconnu des autorités : en 2019, il avait déjà été épinglé après l’incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, sermonnant les dirigeants de pays arabes en leur indiquant de garder leurs larmes et leur argent pour les mosquées plutôt que pour une cathédrale «d’où a été lancée une croisade contre les musulmans».

Son nom avait également été retenu par les enquêteurs lors de l’attaque terroriste survenue dans la basilique Notre-Dame de Nice en 2020 : l’assaillant, qui avait égorgé 3 paroissiens, avait partagé son contenu sur les réseaux sociaux quelques heures avant de passer à l’acte.