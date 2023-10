«Je tape les gens pour vivre» : cette célèbre punchline de Francis Ngannou devenue virale (vidéo)

Francis Ngannou, qui affronte Tyson Fury samedi 28 octobre dans un combat de boxe très attendu, est connu pour une phrase devenue virale : «Je tape les gens pour vivre».

Tout le monde l’a déjà entendue et répétée inlassablement. La fameuse punchline du combattant MMA Francis Ngannou «Je tape les gens pour vivre» a fait le tour des réseaux sociaux (c’est encore le cas). Et même Cédric Doumbé aime la reprendre dans ses vidéos d’ailleurs.

Le Camerounais, champion des poids lourds de l’UFC et désormais au PFL, avait expliqué pourquoi il avait dit cette phrase.

«Ce n’était pas une punchline, avait expliqué Francis Ngannou à Generations il y a quelques mois. C’est la réalité. J’ai essayé d’être aussi réaliste que possible pour des gens auprès de qui je suis incompris. Parce qu’il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de pleurnicheries comme quoi je n’ai pas salué des gens (il fait référence au moment où il avait croisé Fernand Lopez et Ciryl Gane à un événement quelques mois avant leur combat, ndlr). Du coup, j’ai dit : ‘mais, moi je tape des gens pour vivre’. Alors ce n’est pas saluer quelqu’un qui est un drame, parlons plutôt du fait que je tape les gens pour vivre par exemple.»

Face à Tyson Fury, le samedi 28 octobre à Riyad (Arabie saoudite), Francis Ngannou, que l’on surnomme «The Predator», disputera son tout premier combat de boxe. Son rêve depuis toujours.

Et pour cette «Battle of Baddest» contre le Gypsy King, champion WBC des poids lourds et invaincu en carrière, Ngannou s’est entraîné avec la légende du Noble art : Mike Tyson.