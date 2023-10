Tyson Fury-Francis Ngannou : voici la carte des combats de boxe de la soirée

Tyson Fury et Francis Ngannou vont s’affronter le samedi 28 octobre dans un combat de boxe qui s’annonce très croustillant. Mais il y aura également d’autres affrontements très attendus.

Alors que le monde entier attend avec impatience la «Battle of the Baddest» («Bataille du plus méchant») entre Tyson Fury et Francis Ngannou, d’autres combats de boxe, et non des moindres, sont programmés lors de cette soirée du 28 octobre en Arabie saoudite.

A Riyad, il y aura notamment un combat entre les deux derniers tombeurs du Français Tony Yoka : Martin Bakole vs Carlos Takam. Autant dire que le spectacle sera au rendez-vous.

La liste des combats

Fabio Wardley - David Adeleye

Joseph Parker - Simon Kean

Arslanbek Makmudov - Agron Smakici

Moses Itauma - Istvan Bernath

Martin Bakole - Carlos Takam

Jack McGann - Roberto Duran JR