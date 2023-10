Ligue 1 : le PSG se régale contre Strasbourg, Nice bat l’OM, Monaco reste leader… ce qu’il faut retenir de la 9e journée

Entre les victoires du PSG contre Strasbourg et de Nice face à l'OM, le match nul de Lens au Havre… retrouvez le résumé de la 9e journée de Ligue 1.

Le Havre-Lens : 0-0

Tenu en échec par le Havre 0-0 vendredi dernier, Lens n’a pas bien préparé la réception du PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi. Plombés par un début de saison catastrophique avec un seul point pris en cinq journées de championnat, et engagés dans un marathon pour retrouver le haut du classement, les Lensois pointent toujours à la 14e place de Ligue 1.

PSG-Strasbourg : 3-0

Le PSG a bien préparé la réception de l'AC Milan en Ligue des champions en dominant Strasbourg (3-0), samedi. Paris a enchaîné avec un deuxième succès consécutif en championnat. Portés comme le plus souvent par un Kylian Mbappé insaisissable, ils ont ouvert la marque très rapidement sur un penalty transformé par le champion du monde 2018 (10e), son 8e but en L1, avant deux réalisations signées des deux Espagnols Carlos Soler (31e) et Fabian Ruiz (77e).

Nice-OM : 1-0

Nice poursuit son excellent début de saison. A l'issue d'une semaine très mouvementée, marquée par la suspension de Youcef Atal, visé par une enquête préliminaire pour «apologie du terrorisme» après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas, et la polémique autour du défenseur Jean-Clair Todibo qui avait rigolé durant la minute de silence précédant Pays-Bas-France, les Niçois ont réalisé un joli coup, bien aidés par l'exclusion en fin de partie du défenseur marseillais Leonardo Balerdi (78e). Evann Guessand a inscrit dans la foulée un magnifique but de la tête (80e) pour terrasser les Marseillais de Gennaro Gattuso, qui ont connu trop de déchet dans les derniers gestes et ne décollent pas (7e). Pour ne rien arranger, l'OM a également perdu son gardien Pau Lopez, sorti sur blessure en seconde période et remplacé par Ruben Blanco.

Lorient-Rennes : 2-1

Corrigés à domicile par le PSG juste avant la trêve internationale (3-1), les Rennais n'ont pas réussi à relever la tête et ont subi au Moustoir une deuxième défaite d'affilée qui fait tâche pour un club désireux de jouer les premiers rôles en championnat. Le scénario de la partie résume parfaitement les difficultés de la formation rennaise avec un but contre son camp incompréhensible de Warmed Omari encaissé dès la 4e minute. L’égalisation de Ludovic Blas (21e) n'a pas eu le don de libérer les hommes de Bruno Genesio, de nouveau punis juste avant la mi-temps par Isaak Touré (45e+2).

Nantes-Montpellier : 2-0

En bas de tableau, la situation se corse pour Montpellier (14e), battu à Nantes (2-0) juste avant d'éventuelles sanctions décidées mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après le jet d'un pétard lors de la réception de Clermont, le 8 octobre, qui avait provoqué l'arrêt définitif de la partie. Les Canaris ont eu le vent en poupe (7e) et leur entraîneur Pierre Aristouy, un temps menacé, peut respirer.

Toulouse-Reims : 1-1

Toulouse et Reims se sont neutralisés 1-1. Richardson avait ouvert le score pour le Stade de Reims mais Dallinga a égalisé trois minutes après.

Lille-Brest : 1-0

Tout va bien pour le Losc, désormais 4e malgré un très court succès contre les Brestois 1-0. Après un début de saison en fanfare, les Bretons (5e) marquent singulièrement et logiquement le pas et n'ont plus gagné le moindre match depuis trois journées.

Monaco-Metz : 2-1

Monaco a repris la tête de la Ligue 1 en s'imposant 2 buts à 1 contre Metz avec un doublé d'Aleksandr Golovin au stade Louis-II, dimanche lors de la 9e journée. Avec cette troisième victoire d'affilée, le club de la Principauté (20 pts) devance Nice (19 pts) et le PSG (18 pts), alors que Metz, battu pour la quatrième fois de suite, est 16e. Les Lorrains avaient pourtant pris les devants dès la 4e minute sur un superbe lob de plus de 55 mètres du jeune (19 ans) Lamine Camara, mais Golovin a renversé le score d'un doublé (42e frappe enroulée, 55e coup franc direct).

Lyon-Clermont : 20h45