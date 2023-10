Boxe-MMA : ce que vont toucher Tyson Fury et Francis Ngannou pour leur combat

Le champion de boxe Tyson Fury et Francis Ngannou, star du MMA, vont s’affronter en boxe anglaise ce samedi 28 octobre. Un combat très attendu qui devrait leur permettre de toucher gros.

C’est l’événement sportif de cette fin d’année. L’ex-champion de l’UFC des poids lourds Francis Ngannou et l’invaincu boxeur, champion WBC de la catégorie reine, Tyson Fury, s’affrontent dans un combat de boxe, ce samedi à Riyad (Arabie saoudite).

La «Battle of the Baddest», qui semble déséquilibrée en raison du manque d’expérience du Camerounais dans le monde du Noble Art, attire tout de même les foules et fait beaucoup parler. Et forcément, les deux hommes vont repartir de ce combat avec un joli chèque.





Selon Sports Payouts, le «Gypsy King» devrait toucher un salaire fixe de 15 millions de dollars pour monter sur le ring contre le «Predator». En face, Ngannou recevra un salaire de 5 millions de dollars.

A noter que ces sommes ne représentent pas totalement ce que les deux champions toucheront sur leur compte en banque.

En effet, le combat sera diffusé via un payperview (DAZN). Ils recevront donc un intéressement sur les ventes. Et toujours selon Sports Payouts, Fury empochera 70% des ventes de PPV contre 30% pour Ngannou.