Tyson Fury-Francis Ngannou : le face-à-face entre les deux hommes avant le combat (vidéo)

Le face-à-face entre Francis Ngannou et Tyson Fury, qui s’affrontent ce samedi 28 octobre, a eu lieu ce jeudi à Riyad en Arabie saoudite.

On se rapproche doucement, mais sûrement du combat tant attendu entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Ce jeudi, deux jours avant la «Battle of The Baddest», le Britannique et le Camerounais se sont fait face lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-combat à Riyad.

Si Tyson Fury, alias le Gypsy King, s’est d’abord montré sérieux avant de se lâcher, Francis Ngannou, le «Predator», est resté tout sourire pendant ce face-à-face où le père du Britannique, John Fury, était présent torse nu pour tenter d’intimider l’adversaire de son fils, comme à son habitude. Mais difficile de perturber l’ex-champion des poids lourds de l’UFC, qui sait conserver son calme et son doux sourire.

The BADDEST finally face off @Tyson_Fury and @francis_ngannou are locked in.#BattleOfTheBaddest | Saturday | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/zQjnTAR5ed — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 26, 2023

Ensuite les deux adversaires ont échangé… Fury tentant de chatouiller Ngannou sous les regards amusés du public présent.

Ce vendredi, place à la pesée officielle avec un nouveau face-à-face qui devrait être un peu plus tendu et faire monter la pression entre les deux plus puissants combattants actuels de la planète chez les poids lourds, même si Fury part grand favori, pour ce qui sera le premier combat de boxe professionnelle de Ngannou.