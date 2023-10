Tyson Fury-Francis Ngannou : qui est le favori du combat ?

Le combat de boxe exceptionnel, prévu ce samedi 28 octobre, entre Tyson Fury et Francis Ngannou a évidemment un favori entre le Britannique et le Camerounais. Voici l’analyse.

Qui remportera la «Battle of the Baddest» entre Tyson Fury et Francis Ngannou ? Ce samedi 28 octobre à Riyad (Arabie saoudite), le «Gypsy King», champion WBC des poids lourds de boxe anglais, et le «Predator», ex-champion de l’UFC, désormais au PFL, vont s’affronter dans un combat de Noble Art unique.

Evidemment, Tyson Fury, invaincu en carrière, part en grand favori face à Francis Ngannou dont ce sera le tout premier combat de boxe professionnelle.

La majorité des observateurs ne donnent que peu de chances au Camerounais. Même Ngannou tentera de s’appuyer sur sa force pour mettre KO le Britannique.

Toutefois, Fury a montré par le passé qu’il était capable de la force de frappe de Deontay Wilder. Autant dire qu’il n’a pas peur…