Transat Jacques Vabre – Charles Caudrelier : «La voile, c’est devenu la Formule 1»

A bord de son Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier sera l’un des grands favoris de la Transat Jacques Vabre, dont le départ sera donné ce dimanche 29 octobre du Havre. Avant le départ, le tenant du titre s’est confié à CNEWS.

Il vise la passe de 4. Tenant du titre et surtout triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2009, 2013 et 2021), Charles Caudrelier, qui fait équipe désormais avec Erwan Israël, a pour objectif de s’offrir une quatrième couronne sur la «Route du café», qui relie Le Havre à La Martinique. Avant le départ de la 16e édition de cette course à la voile en duo, qui marque le 30e anniversaire de l’épreuve, le natif de Paris s’est confié à CNEWS.

CNEWS : On imagine que vous avez hâte de prendre le départ de cette Transat Jacques Vabre ?

Charles Caudrelier : Il y a de l’impatience oui, un peu de stress mais beaucoup d’envie de d'y retourner. A l’approche de la course, on a toujours ces moments de discussions, d’attention qui font un peu monter l’adrénaline.

On garde toujours un peu de stress après avoir remporté trois fois la Transat ?

Charles Caudrelier : On en a toujours parce qu’on veut toujours faire mieux. On se prépare toute l'année pour disputer ces courses-là et pour gagner. L'objectif, c'est clairement de de gagner. Tout le monde est là pour gagner dans la catégorie Ultim.

Parcours : A la carte !





En 2019, la #TransatJacquesVabre Normandie Le Havre innovait avec cette idée de parcours différenciés par classe, et d'un tir groupé à l'arrivée !



Au programme 4600 à 7500 nm pour nos différents duos !





En savoir plus https://t.co/Djk48HKWgF pic.twitter.com/9LjgNLRhmh — Transat Jacques Vabre (@TransatJV) October 24, 2023

Comment avez-vous préparé cette édition ?

Charles Caudrelier : Chaque projet, chaque course est différente. Ca va être la 2e édition sur ce bateau mais les autres c'était des histoires différentes. Surtout que nous sommes dans la catégorie Ultim, celle de la haute technologie. On passe plus de temps à préparer les bateaux, à les optimiser, à les faire progresser qu’à naviguer. Mais c'est ce qui est passionnant aussi. C’est vraiment devenu la formule 1. Il y a beaucoup d'heures d'études, d'ingénieurs, de modifications pour 1h30 de course le dimanche. Eh bien là, c'est pareil. Le bateau est de 2017 et nos concurrents les plus redoutables sont tous de 2020. Ils sont plus récents, donc il faut continuer à faire progresser le bateau pour rester devant quoi.

Copyright : Y.Riou / polaRYSE / Gitana SA

Qu’est-ce que représente la Transat ?

Charles Caudrelier : C’est une de mes courses préférées. C’est sur cette épreuve que j’ai fait mes armes au large et que j’ai eu certaines de mes plus belles victoires. C’est une course très intéressante. En duo, elle nous permet de travailler des aspects que l’on ne peut pas vivre en solo.

Vous faites désormais équipe avec Erwan Israël. Pouvez-vous nous le présenter.

Charles Caudrelier : C’est l'homme discret. Je suis vraiment heureux de partir faire cette course avec Erwan. Il est très calme, très zen en toutes circonstances quand moi je peux être plus nerveux. Le fonctionnement n’est pas le même que celui que j’avais avec Franck. Il n’est pas très connu, mais il est redoutablement efficace.