Fury-Ngannou : les réactions après le résultat controversé

Opposé au Camerounais Francis Ngannou dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, le boxeur anglais Tyson Fury s’est imposé de justesse sur décision partagée (95-94, 95-94, 93-96). Un résultat controversé qui n’a pas manqué de faire réagir.

Une décision surprenante et des réactions du monde de la boxe et du sport qui n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux. Vainqueur de Francis Ngannou par décision partagée (95-94, 95-94, 93-96) après un combat haletant de 10 rounds à Riayd (Arabie Saoudite), Tyson Fury a conservé son invincibilité chez les poids lourds de la boxe.

Mais pour de nombreux amateurs du Noble Art, la victoire du «Gypsy King» dans cette «Battle of the Baddest» serait bien plus que discutable face à son adversaire qui effectuait ses débuts sur un ring de boxe, à commencer par le combattant du PFL, Cédric Doumbé. «Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné. Pour l’honneur de la boxe, ils ne pouvaient pas le mettre vainqueur», a indiqué le Franco-Camerounais sur X.

Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné



Pour l’honneur de la boxe, ils ne pouvaient pas le mettre vainqueur



Bravo @francis_ngannou #furyNgannou — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) October 28, 2023

Un autre compatriote de Francis Ngannou a estimé que ce dernier s’était fait voler la victoire : le basketteur des Philadelphia 76ers, Joel Embiid. «Francis s’est fait voler», a publié le basketteur, grand amateur de sport.

NO F WAY FRANCIS GOT ROBBED — Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 28, 2023

Un point de vue partagé par de nombreuses personnalités, à l'image de la légende Mike Tyson. «Le vrai champion de la soirée. Tellement fier de ta performance», a déclaré Iron Mike sur X, accompagnant son message d'une photo avec Francis Ngannou.

De son côté, la star des Los Angeles Lakers LeBron James a indiqué que cette décision était «la raison exacte pour laquelle il ne regardait pas la boxe».

Exactly why i don't watch boxing! C'mon man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2023

Une performance applaudie par les plus grands

«Contre toute attente et sortir la tête haute ! Entrer dans le ring et affronter le plus grand poids lourd de la boxe... Mon frère, tu as secoué le monde !», a écrit de son côté Israel Adesanya, combattant emblématique de l'UFC.

Against all odds and coming out on TOP‼️



Stepping into the squared circle and going toe to toe with the greatest heavyweight in boxing. My brother @francisngannou …you shook up the WORLD‼️ pic.twitter.com/bDcWF4Ysiw — Israel Adesanya (@stylebender) October 29, 2023

Malgré cette défaite surprenant de Francis Ngannou, qui a envoyé son adversaire au tapis avec un crochet surpuissant, de nombreux observateurs ont pu noter que les combattants de MMA étaient capables de tenir tête aux boxeurs, comme l’a écrit Aljamain Sterling.

«Francis a été très impressionnant et on peut dire qu’il a gagné ! Conor a ouvert la voie, et Francis Ngannou a ouvert les portes en grand ! C’est la preuve qu’avec une bonne préparation, les combattants de MMA peuvent plus que jamais rivaliser avec les meilleurs boxeurs actuels», a publié sur X l’ancien détenteur de la ceinture des poids coqs à l’UFC.