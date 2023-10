Boxe : le moment où Francis Ngannou a mis à terre Tyson Fury (vidéo)

Opposé au Britannique Tyson Fury lors d'un combat de boxe anglaise à Riyad (Arabie Saoudite) dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, le Camerounais Francis Ngannou s'est démarqué avec un crochet gauche ravageur, qui a envoyé son adversaire à terre.

Un moment fort qui n’a pas laissé insensible les amateurs du Noble Art. Au cours du combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou, ce dernier s’est démarqué par un crochet gauche surpuissant, qui a envoyé son adversaire au sol à la surprise générale lors du troisième round.

Une attaque surpuissante du Camerounais, qui en a profité pour faire une petite danse devant le Britannique, encore au sol.

The first highlight of the main event went to @Francis_Ngannou in round #FuryNgannou pic.twitter.com/ByNHW5lKR1

