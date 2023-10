Ligue 1 : le match entre l'OM et l'OL annulé après le caillassage du bus lyonnais

Le match OM-OL, comptant pour la 10e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, a été annulé après que le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé sur son trajet le menant au stade Vélodrome de Marseille. Fabio Grosso, l’entraîneur rhodanien a été touché au visage.

Une nouvelle image catastrophique pour le championnat. Quelques minutes avant le choc de cette 10e journée de Ligue 1, OM-OL ce dimanche soir, le bus de l’OL, a été caillassé au moment de son arrivée au Vélodrome. Le match a été annulé.

Avant l’arrivée des joueurs lyonnais au stade Vélodrome de Marseille, le car de l'OL avait été caillassé par des supporters olympiens. Des vitres avaient explosé et l'entraîneur Fabio Grosso, touché au visage, avait été aperçu en sang. L'Italien s'est rendu à l'hôpital.

Avant-match OM - OL : le bus de l'@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner.





Plus d'infos à venir sur notre live…

INCIDENT À L'ORANGE VÉLODROME !





Le bus lyonnais a été caillassé à l'approche de son arrivée à l'@orangevelodrome.



La tenue du match @OM_Officiel - @OL est en cours de réflexion.

Sur une photo circulant sur X (anciennement Twitter), Fabio Grosso, couché sur un brancard avec le survêtement de l'OL, semble blessé et ouvert au niveau de l'oeil gauche, au niveau de la paupière, de l'arcade et au dessus du sourcil.

«Une réunion de crise a eu lieu, elle a permis de prendre l'avis des parties prenantes à la suite des constatations des blessures des membres du staff lyonnais, a expliqué François Letexier arbitre de la rencontre. L'OL ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. S'agissant de la décision de l'OL et du protocole que la Ligue a établi en la matière, la décision a été prise de ne pas débuter la rencontre. Elle n'aura pas lieu, la décision est désormais actée. La suite des événements ce seront des rapports établis aux autorités compétentes.»

Au micro de Prime Video, John Textor, patron de l’OL, a confié que les joueurs étaient prêts à jouer. «Très rapidement après ce qui est arrivé, la Ligue nous a fait savoir qu'il fallait parler à l'équipe et qu'on allait prendre une décision indépendamment de ce qu'on allait demander. Notre équipe voulait jouer, on a dit qu'on était prêt à jouer, je suis très fier du capitaine. C'était très émouvant. On a vu du sang sortir de sa tête. Il n'était pas vraiment lucide, parce qu'il a reçu des éclats aussi, a expliqué l’Américain. La décision est indépendante de notre volonté. C'est important parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du stade. Ce sont des scènes choquantes. Il avait une grosse blessure. J'ai essayé d'avoir une discussion avec lui pour voir comment il allait. Ce n'est pas comme ça que le foot doit se jouer. Je ne sais pas si c'est la décision de l'arbitre, je ne sais pas qui a pris la décision. La dernière fois que j'ai vu Fabio il attendait un avis médical il n'arrivait pas à tenir une conversation. Il a reçu des éclats de verre, il n'y avait pas que la pierre. Je suis très en colère. Notre coach avait challengé notre équipe pour être prête. Nos fans voulaient voir ce match jouer. Il n'y a rien de pire que ce qui s'est passé là. Même après l'incident, notre capitaine a été incroyable.»

Selon L’Équipe, plusieurs joueurs semblent avoir été très marqués par l'épisode. Le club rhodanien n'a pour l'instant pas encore officiellement réagi. Les policiers se sont rendus sur place pour faire les constatations.

Les Marseillais, Gennaro Gattuso (entraîneur) et Pablo Longoria (président), sont allés à la rencontre des Lyonnais dans les vestiaires.

«Il appartiendra désormais à la Commission des Compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre par application de l’article 544 du règlement des compétitions», a indiqué la LFP dans un communiqué.