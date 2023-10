Afrique du sud : un jour férié pour célébrer le titre de champion du monde de rugby

Le président Sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi l'instauration d'un jour férié pour célébrer le titre mondial remporté par les Springboks lors de la Coupe du monde de rugby en France, mais pas avant la fin des examens dans les écoles.

Beaucoup dans le pays où le rugby déchaîne les passions ont espéré obtenir cette semaine un jour de congé supplémentaire pour savourer la victoire en finale face à la Nouvelle-Zélande (12-11) samedi. Ce jour férié sera finalement accordé le 15 décembre, a annoncé Cyril Ramaphosa dans une allocution télévisée.

«Cette victoire appelle à juste titre un moment de célébration nationale et de reconnaissance de nos joueurs de rugby et de leurs exploits, a déclaré le président. Je sais que beaucoup d'entre nous souhaitent avoir un jour férié maintenant. Mais nous devrions tous être d'accord pour donner à nos élèves le temps de se concentrer sur leurs examens et de faire la fête après.»

Les champions du monde de retour mardi en Afrique du Sud

En Afrique du sud, l'année scolaire se termine en décembre et la plupart des lycéens en dernière année ont démarré leurs examens finaux lundi.

Cyril Ramaphosa qui sera confronté à des élections générales l'année prochaine, a utilisé son discours pour brosser un tableau idyllique d'un pays sur la voie d'un avenir meilleur, après la pandémie de coronavirus, les scandales de corruption et une crise énergétique qui perdure mais qui s'atténue.

«Nous avons encore beaucoup à faire. Mais comme les Springboks, nous avons la détermination et l'engagement nécessaires pour relever tous les défis», a-t-il déclaré.

Le quatrième titre mondial remporté samedi à Paris par les Spingboks a déclenché des scènes de liesse dans toute l'Afrique du Sud. Siya Kolisi et ses coéquipiers seront de retour mardi en Afrique du Sud.