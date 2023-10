Ballon d'Or 2023 : Lionel Messi décroche un huitième sacre

Lionel Messi a remporté, ce lundi 30 octobre, le Ballon d'Or 2023 devançant Erling Haaland et Kylian Mbappé. L'Argentin, champion du monde en décembre dernier, remporte le huitième titre de sa carrière.

Le grand huit pour une légende. Après 2009, 2011, 2012, 2012, 2016, 2019 et 2021, c’est désormais 2023 qui est venu grandir l’incroyable palmarès de Lionel Messi dans l’histoire du Ballon d’Or. Ce lundi soir, à Paris, au théâtre du Châtelet, celui qui est désormais joueur de l'Inter Miami a reçu son trophée des mains de son patron dans la franchise américaine, David Beckham.

Pour cette 67e édition, l'ancien joueur du PSG a devancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland, vainqueur notamment de la Ligue des champions avec Manchester City, et le Français Kylian Mbappé, vice-champion du monde, qui réalise sa meilleure performance dans ce trophée.

A 35 ans, la Pulga, qui succède au palmarès à Karim Benzema vainqueur la saison dernière, s'est montrée particulière heureuse sur la scène. «Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix. A mes coéquipiers en sélection, le coach et l'encadrement de l'équipe d'Argentine, a-t-il confié. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C'était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu'ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès.»

Il améliore son record avec désormais trois Ballon d'Or de plus que Cristiano Ronaldo (5). Depuis 2008 (premier trophée pour Ronaldo) et 2009 (premier pour Messi), les deux ogres du football mondial ont cannibalisé la récompense France Football : seuls Luka Modric en 2018 et Benzema l'an dernier ont ramassé les miettes. L'avenir dira si cette énième récompense individuelle est la dernière pour celui qui joue désormais en MLS à l'Inter Miami, dans un championnat bien moins relevé. Et à voir si CR7 vient à remporter l’Euro l’an prochain avec le Portugal, sera-t-il récompensé ?

Le natif Rosario a en tout cas confié qu’il souhaitait jouer encore très longtemps. «Je ne sais pas. Il faudra voir comment je me sens physiquement, a-t-il confié. Je ne peux pas donner de date. Les choses changent du jour au lendemain. Mais j'espère que ça va durer encore très longtemps, parce que c'est ce que j'aime faire.» Des rumeurs le poussent jusqu’au Mondial 2026 aux Etats-Unis.

Aitana Bonmati a été couronnée pour la première fois

Pour le reste de la soirée, l'Anglais Jude Bellingham, 20 ans, a pris rendez-vous avec l’avenir et sera peut-être le futur Ballon d’Or. En tout cas, il a été élu meilleur jeune de l'année (Trophée Kopa) deux jours après son doublé avec le Real Madrid, son nouveau club, lors du Clasico à Barcelone (2-1).

Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati a été couronnée pour la première fois, à 25 ans, succédant à la double lauréate et coéquipière en sélection et au Barça Alexia Putellas. Une preuve supplémentaire de la domination actuelle de l'Espagne, victorieuse de la Coupe du monde 2023, et du club catalan, qui a remporté la Ligue des champions 2023 et 2021.

Adoubée par Pep Guardiola qui la surnomme "l'Iniesta du football féminin", la native de Vilanova i la Geltru, près de Barcelone, a aussi remporté les quatre derniers championnats d'Espagne. Celle qui a grandi en admirant le grand Barça et la grande Espagne du tournant des années 2010 a fait ces dernières années de la section féminine de son club un grand d'Europe. Et de son rêve une réalité. Tout aussi combative en dehors des terrains, Bonmati s'est engagée par le passé pour l'aide aux réfugiés. Elue joueuse UEFA de l'année en août, elle avait dédié son trophée à sa coéquipière Jenni Hermoso, qui avait été embrassée par surprise après le sacre mondial par l'ex-président de la fédération espagnole Luis Rubiales, suspendu trois ans de toute activité liée au football par la Fifa et a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.