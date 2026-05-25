Coupe du monde 2026 : inquiétude pour Lionel Messi, sorti sur blessure lors du match de l'inter Miami

Ce dimanche soir, Lionel Messi est sorti prématurément lors du match de l’Inter Miami contre Philadelphie Union. De quoi craindre le pire à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Les supporters argentins prient. Ce dimanche soir, Lionel Messi a demandé à sortir lors d'un match de championnat des Etats-Unis (Major League Soccer) de l'Inter Miami contre le Philadelphia Union, à moins de trois semaines de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

Lionel Messi exited Inter Miami’s final MLS game before the World Cup on Sunday with an apparent injury.



Messi walked toward the sideline, asked for a substitute and then immediately left the pitch down the tunnel. He was seen grabbing at the back of his leg.



Inter Miami did… pic.twitter.com/ltqolgSSgH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 25, 2026

La star argentine de 38 ans a quitté la pelouse à la 73e minute après s'être tenu l’arrière de la cuisse gauche. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, l’ex-joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain semble toutefois marcher normalement.

Messi était fatigué

Son entraîneur, Guillermo Hoyos, a déclaré après le match qu'il était trop tôt pour déterminer si Messi était blessé, et a suggéré que la sortie de l'Argentin était une mesure de précaution en raison de l'état du terrain.

«A ma connaissance, nous n'avons pas encore de rapport (médical) à ce sujet, mais nous en aurons un sous peu, a indiqué le technicien. Il était réellement fatigué (...) le terrain était lourd et, dans le doute, l'approche normale est toujours de s'assurer que l'on ne prend aucun risque.»

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, n’a pas encore donné sa liste finale. Il devrait s’entretenir avec «La Pulga» et suivre avec attention son état de forme.

Pour rappel, lors du Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, les champions du monde en titre seront dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche.