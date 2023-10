Ballon d’Or 2023 : la statistique historique hallucinante de Lionel Messi

En remportant un huitième Ballon d’Or ce lundi 30 octobre, Lionel Messi est encore un peu plus entré dans la légende du football et s’est également offert une statistique incroyable.

On pourrait presque le renommer le «Ballon Messi». Avec huit sacres à son actif (2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 et 2023), la «Pulga» a poussé un peu plus son histoire avec le précieux trophée ce lundi soir. Il domine largement les débats au classement.

L’Argentin, champion du monde avec l’Albiceleste en décembre 2022 après avoir battu l’équipe de France, devance Cristiano Ronaldo (5) et le trio Michel Platini, Johan Cruyff et Marco Van Basten (3).

Mais plus encore que cette incroyable statistique, avec huit trophées, l’intouchable Lionel Messi compte plus de titres que toute autre nation.

En effet, grâce au désormais joueur de l’Inter Miami, l’Argentine compte huit Ballons d’Or (tous de lui donc), ce qui est plus que la France (7), le Portugal (7), les Pays-Bas (7) ou encore l’Angleterre (5) et le Brésil (5). Exceptionnel.