Boxe-MMA : une double confrontation entre Francis Ngannou et Deontay Wilder ?

Après son impressionnante performance contre Tyson Fury samedi, Francis Ngannou pourrait affronter Anthony Joshua l’an prochain mais également Deontay Wilder. Un double combat boxe-MMA est évoqué.

Alors que l’idée d’une revanche contre Tyson Fury germe déjà, voire d’un affrontement contre Anthony Joshua a également été évoqué, Francis Ngannou pourrait finalement se retrouver prochainement face à Deontay Wilder.

Interrogé par le journaliste spécialiste des sports de combat Ariel Helwani, lundi soir, le Camerounais a confié avoir «des discussions très sérieuses» avec le boxeur américain pour un combat de MMA. Et d’après, le patron de la PFL, cet affrontement se ferait avec «règles mixtes».

Deontay Wilder s'est mis au MMA

«Des discussions ont été enclenchées, a confié le Predator qui s’est incliné par décision partagée (et critiquée) contre Fury samedi. C'est quelque chose qui peut potentiellement avoir lieu. Rien n'est encore officiel mais c'est une idée qui m'intéresse et qui a du sens puisqu'il (Wilder) semble vraiment sérieux à propos du MMA.»

En effet, «The Bronze Bomber» se serait d’ailleurs lancé dans le MMA ces derniers temps. De quoi ouvrir la voie à une double confrontation boxe-MMA entre les deux hommes.

«Je l'ai entendu dans votre émission dire qu'il allait prendre une décision dans les deux prochaines semaines et nous savons déjà sur quoi il travaille... Je pense qu’il y a deux options qui s'ouvrent à lui : un combat en anglaise et un combat de MMA mais légèrement différent qui pourrait se faire avec des règles mixtes», a indiqué Donn Davis, le fondateur et copropriétaire du PFL.