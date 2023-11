Neymar : le Brésilien absent toute la saison après sa blessure ?

Blessé au genou gauche depuis le 17 octobre dernier, Neymar pourrait manquer tout le reste de la saison, comme l’a indiqué ce mercredi la presse brésilienne.

Une saison presque blanche ? Neymar, qui va être opéré ce jeudi après sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, pourrait être absent tout le reste de la saison, à en croire O’Globo.

L’ex-joueur du PSG, désormais à Al-Hilal en Arabie saoudite, a été touché avec la sélection du Brésil face à l'Uruguay, à Montevideo, dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le 17 octobre dernier.

C’est Rodrigo Lasmar, qui est dans le staff de la sélection brésilienne, qui devrait opérer Neymar. Le spécialiste l’avait déjà pris en charge en 2018, au moment où il avait été victime d'une fracture du pied droit.

Arrivé cet été en Arabie saoudite après six saisons au PSG, «Ney» est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al-Hilal, qui a déboursé 90 millions d'euros pour le recruter. A 31 ans, il n’a disputé que cinq matchs pour un but et trois passes décisives.