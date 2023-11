Football : 99 exemplaires d’une paire de crampons très particulière mis aux enchères

Quand le monde du football croise celui de l’automobile. Adidas et Bugatti ont trouvé la solution en créant une paire commune de chaussures de football produite en série limitée de 99 exemplaires.

Comment innover encore en 2023 au niveau des paires de chaussures de football ? Deux marques iconiques de leur domaine ont trouvé l’astuce en s’associant pour créer une paire de chaussures de football baptisée «Adidas X Crazyfast Bugatti». Seulement 99 exemplaires seront disponibles et mis aux enchères.

Si la marque aux trois bandes est une habituée en la matière, c’est Bugatti qui se lance dans l’aventure, même si le constructeur alsacien, détenu par le Croate Rimac, commercialise aussi de nombreux objets dérivés (parfums, montres, voitures pour enfants ou champagne).

inspiré des voitures de Grand Prix

Mais alors concrètement à quoi ressemble cette paire ? Basés sur le modèle à lacets X Crazyfast d’Adidas, ces crampons intègrent d’ailleurs des éléments de design de Bugatti. La chaussure reprend le même code couleur, avec le bleu inspiré des voitures de Grand Prix de la première heure, et certains matériaux dont la fibre de carbone. On y retrouve des innovations comme la technologie Speedframe (pour la légèreté et la rigidité), l’Aerocage (une doublure conçue pour un excellent maintien et une stabilité parfaite) et l’Aeropacity Speedskin. Sans oublier l’insert en fibre de carbone dans la semelle qui rappelle le matériau utilisé dans les voitures de sport Bugatti.

L’objectif de cette collaboration est de combiner la vitesse, la légèreté et le style de Bugatti avec les performances d’Adidas.

Côté décor de la chaussure, on trouve également deux citations : «Impossible is nothing» («Impossible n’est rien») pour Adidas et «Create the Incomparable» («Créer l'incomparable») pour Bugatti. Les initiales du fondateur Ettore Bugatti sont aussi gravées sur le talon.

Mais cette paire de chaussures sera limitée à 99 exemplaires seulement. Chaque exemplaire sera mis aux enchères via une plateforme en ligne Adidas Collect Web 3, entre le 8 et le 11 novembre 2023. Les gagnants recevront ensuite une boîte à chaussures numérique qu’ils pourront échanger contre une véritable paire dès le 13 novembre.