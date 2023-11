Football : le Paris FC annonce la gratuité totale pour les matchs de Ligue 2 et de D1 Arkéma, une première

Le club de football du Paris FC a annoncé ce vendredi 3 novembre le lancement de la gratuité totale de ses matchs de Ligue 2 et de D1 Arkéma, une première en France.

«Désireux de proposer une nouvelle vision innovante du football». Dans cette optique, le club de football du Paris FC a annoncé ce vendredi dans un communiqué, le lancement inédit de la gratuité totale de ses matchs de Ligue 2 et de D1 Arkéma.

A l’exception des rencontres de Ligue des champions de l’équipe féminine qui resteront payantes, «le Paris FC offrira dorénavant une billetterie gratuite pour tous ses matchs à domicile, au stade Charléty, à partir de la réception de Bastia le 11 novembre jusqu’à la fin de la saison 2023-2024», peut-on lire dans le communiqué.

Un «projet ambitieux et précurseur»

Pierre Ferracci, le président du club a également témoigné sa fierté concernant ce «projet ambitieux et précurseur, qui dépasse le simple cadre du sport par les valeurs qu’il véhicule». «Nous voulons rassembler autour de notre club, de nos équipes, tout en nous engageant avec force et conviction. Dans un contexte de pouvoir d’achat difficile, nous sommes convaincus qu’un club peut être un outil idéal pour fédérer les bonnes volontés et répondre à son niveau aux enjeux sociétaux», a-t-il ajouté.

br>



Le Paris FC révolutionne sa billetterie et passe à la gratuité pour tous ses matchs de @Ligue2BKT et @D1Arkema au Stade Charléty et ce, pour toute la saison.



#CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) November 3, 2023

«En tant qu’ancien joueur et citoyen engagé, je me réjouis tout particulièrement de cette opération visant à rendre le foot accessible à sa base populaire», a commenté Raï, l'ambassadeur du club parisien. A noter qu’en parallèle, le club a aussi précisé que les abonnés seront remboursés.

«Le foot ne doit pas exclure mais rassembler, c’est un sport qui déchaîne les passions et elles sont encore plus fortes quand elles sont vécues collectivement, dans une grande convivialité. Il est aussi important que le football soit conscient des enjeux sociétaux et joue sa part pour y répondre, en profitant de son exposition. En ce sens, ce que propose le Paris FC est vraiment formidable et j’invite tout le monde à venir vivre cette expérience de football professionnel gratuitement au Stade Charléty», a développé Raï.