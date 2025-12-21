Coupe de France 2025-2026 : voici toutes les affiches des 16es de finale avec un choc entre le PSG et le Paris FC

Double tenant du titre, le PSG recevra le Paris FC en 16e de finale de la Coupe de France dans un derby parisien, alors que l’OM se déplacera à Bayeux, Lens ira à Sochaux et Monaco se rendra Orléans. Les rencontres se joueront le 10 et 11 janvier.

Les matchs des 16es de finale

Bayeux (R1)-Marseille (L1)

Lille (L1)-Lyon (L1)

Nantes (L1)-Nice (L1)

Le Puy (N1)-Reims (L2)

Sochaux (N1)-Lens (L1)

Hauts Lyonnais (N3)-Lorient (L1)

Montreuil (R1)-Amiens (L2)

Orléans (Nat)-Monaco (L1)

Istres (N2)-Laval (L2)

Avranches (N2)-Strasbourg (L1)

Le Mans (L2)-Nancy (L2)

Metz (L1)-Montpellier (L2)

Chantilly (N2)-Rennes (L1)

Bastia (L2)-Troyes (L2)

Angers (L1)-Toulouse (L1)

PSG (L1)-Paris FC (L1)