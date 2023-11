Movember : quand Cyril Benzaquen sensibilise avec une initiation au kickboxing

À l’occasion de Movember, le mois de sensibilisation aux enjeux de la santé masculine, Cyril Benzaquen, multiple champion du monde de kickboxing et muaythaï, propose une initiation à la boxe et un échange sur les bienfaits du sport sur le mental.

Combattre la maladie par les combats. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’événement organisé par Cyril Benzaquen, le 14 novembre prochain à l’Hôtel de Crillon de Paris. Ambassadeur de Movember, principale organisation caritative qui change la situation de la santé masculine à l'échelle mondiale, le champion est engagé depuis très longtemps dans ce mouvement. Chaque année d’ailleurs, il se laisse pousser la moustache volontiers.

Alors qu’il retrouvera le ring en février prochain, il disputera un nouveau championnat du monde au Grand Palais de Paris pour confirmer qu’il est bien loin d’être «fini», Cyril Benzaquen offrira une initiation avec plusieurs influenceurs. L’occasion de découvrir deux pratiques complémentaires qui mettent l’accent sur le lien évident entre le sport et la santé mentale.

Cyril Benzaquen avec sa moustache Movember.

En plus de l’initiation, le multiple champion du monde (34 ans) laissera ensuite la place à une conférence sur la pratique du neurofeedback dynamique, qui, par son action d’auto-régulation, va permettre au cerveau de retrouver un équilibre essentiel et indispensable au bien-être de façon tout à fait naturelle. Un moment d’échange et de partage exceptionnels à vivre.

A noter que Cyril Benzaquen effectuera également une initiation boxe pour un public de patients atteint du cancer, le 16 novembre prochain, à la Villa M de Paris.