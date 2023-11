UCI Track Champions League 2023 : performances décevantes des Français, à un an des JO de Paris 2024

La 3e manche de la UCI Track Champions League s'est tenue, ce samedi 4 novembre, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les pistards français n'ont pas réussi à briller lors de cette manche à domicile.

Un test grandeur nature. Un an avant les Jeux olympiques de Paris 2024, les pistards français, Tom Derache, Quentin Lafargue et Melvin Landerneau, ont pu se tester face au gratin mondial de la discipline, lors de la troisième manche de la UCI Track Champions League qui s'est tenue, ce samedi 4 novembre, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, là où les épreuves olympiques vont se dérouler en 2024.

Sur l'épreuve du sprint, Tom Derache et Melvin Landerneau ont été éliminés dès le premier tour après avoir pris la dernière place de leurs séries respectives. Le vice-champion du monde du kilomètre s'est fait devancer par Vasilijus Lendel et Mateusz Rudyk, tandis que le natif de Lille, Tom Derache, s'est fait éliminer par Joe Truman. Sur le keirin, les deux coureurs de l'équipe de France n'auront pas eu plus de réussite puisqu'ils ont aussi été éliminés lors du premier tour de la compétition.

Sur les épreuves d'endurance, Quentin Lafargue a pris la dernière place de l'épreuve du scratch et la 13e place de la course par élimination. Pour le champion du monde 2019 du kilomètre, ces résultats sont à nuancer puisqu'il participe habituellement aux épreuves dites de sprint. Le coureur tricolore a commencé sa mutation vers les épreuves d'endurance depuis son sacre européen en poursuite par équipes, en 2022. Une soirée à oublier pour les pistards français.