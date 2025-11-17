Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cyclisme : une championne paralympique australienne est décédée soudainement à 28 ans

Paige Greco est décédée ce dimanche 16 novembre à l’âge de 28 ans. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Paige Greco, championne paralympique de cyclisme sur piste, est décédée à 28 ans après un «problème médical soudain», a annoncé ce lundi sa famille.

Un décès soudain. Championne paralympique de cyclisme sur piste lors des Jeux de Tokyo en 2021, l’Australienne Paige Greco est décédée ce dimanche 16 novembre à l’âge de 28 ans, a annoncé sa famille lundi.

«Bien que nous soyons dévastés par sa perte, nous sommes incroyablement fiers de la personne qu’elle était et de la manière dont elle représentait l’Australie, a confié sa mère, Natalie Greco, dans un communiqué publié par la Fédération australienne de cyclisme (AusCycling). Paige chérissait les liens qu’elle avait tissés grâce à son sport, et nous trouvons du réconfort en sachant à quel point elle était aimée.»

L’Australienne, qui avait décroché en août dernier le bronze lors des Mondiaux sur route en Belgique, est décédée chez elle à Adélaïde, dans le sud de l'Australie.

Sur le même sujet Calais : l'ancienne championne de cyclisme Cindy Morvan tuée par balle, la suspecte se donne la mort Lire

Paige Greco avait battu son propre record du monde en remportant la victoire en poursuite individuelle sur 3.000 m dans la catégorie C1-C3 aux Jeux de Tokyo en 2021. Elle avait ensuite ajouté une médaille de bronze dans la course sur route et le contre-la-montre C1-C3, consolidant ainsi son statut de compétitrice de haut niveau à la fois sur piste et sur route.

CyclismeCyclisme sur pisteSportDécès

À suivre aussi

Afonso Eulalio s'est emparé du maillot rose de leader du Tour d'Italie à l'issue de la 5e étape.
Tour d'Italie 2026 : le classement général après la 10e étape remportée par Filippo Ganna
Cyclisme : voici la ville du Grand Départ du Tour de France 2028
24 Heures du Mans : le recordman de victoires d’étapes sur le Tour de France donnera le départ de la 94e édition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités