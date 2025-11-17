Cyclisme : une championne paralympique australienne est décédée soudainement à 28 ans

Paige Greco, championne paralympique de cyclisme sur piste, est décédée à 28 ans après un «problème médical soudain», a annoncé ce lundi sa famille.

Un décès soudain. Championne paralympique de cyclisme sur piste lors des Jeux de Tokyo en 2021, l’Australienne Paige Greco est décédée ce dimanche 16 novembre à l’âge de 28 ans, a annoncé sa famille lundi.

Paralympics Australia joins the Greco family, AusCycling and the wider cycling and Paralympic communities in mourning the loss of Australian Paralympian No. 1070, Paige Greco OAM PLY.



Full statement: https://t.co/XHPzLCfk3X@AusCycling@AusCyclingTeampic.twitter.com/ITxIZMfZWG — AUS Paralympic Team (@AUSParalympics) November 17, 2025

«Bien que nous soyons dévastés par sa perte, nous sommes incroyablement fiers de la personne qu’elle était et de la manière dont elle représentait l’Australie, a confié sa mère, Natalie Greco, dans un communiqué publié par la Fédération australienne de cyclisme (AusCycling). Paige chérissait les liens qu’elle avait tissés grâce à son sport, et nous trouvons du réconfort en sachant à quel point elle était aimée.»

L’Australienne, qui avait décroché en août dernier le bronze lors des Mondiaux sur route en Belgique, est décédée chez elle à Adélaïde, dans le sud de l'Australie.

Paige Greco avait battu son propre record du monde en remportant la victoire en poursuite individuelle sur 3.000 m dans la catégorie C1-C3 aux Jeux de Tokyo en 2021. Elle avait ensuite ajouté une médaille de bronze dans la course sur route et le contre-la-montre C1-C3, consolidant ainsi son statut de compétitrice de haut niveau à la fois sur piste et sur route.