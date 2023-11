Basket : un champion de France en 2007 décède aux Etats-Unis

L'ailier américain Aaron Harper est décédé vendredi dans un accident de la route dans le Mississippi (Etats-Unis). Passé par le championnat français, il a participé au gain du titre de champion de France de la Chorale de Roanne en 2007.

Le monde du basketball perd l'un des joueurs les plus talentueux du championnat français. Âgé de 42 ans, l'ailier américain Aaron Harper est décédé vendredi 3 novembre dans un accident de la route dans le Mississippi, aux Etats-Unis. Une nouvelle d'abord annoncée par des médias locaux, puis confirmée au cours du week-end par l'agence de basket Best Baller.

Le joueur professionnel américain était connu en France pour avoir joué de 2005 à 2007 avec le club de Roanne, aujourd'hui placé en bas de classement de 1ere division.

Nous avons eu l'immense tristesse d'apprendre la disparition d'Aaron Harper à l'âge de 42 ans



Il était un membre du trio US magique lors du doublé Semaine des As - ProA en 2007



Nos pensées vont à ses proches et à sa famille



La #ChoraleNation perd l'une de ses légendes pic.twitter.com/C1kDQuHtKf

— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) November 4, 2023