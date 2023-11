NBA : tout savoir sur le nouveau tournoi de mi-saison

Le premier tournoi NBA opposant les 30 équipes de la ligue pendant la saison a commencé. Voici quelques clés pour comprendre son fonctionnement.

Un tournoi d'automne en NBA ? C'est désormais officiel puisque cette première édition a été lancée vendredi 3 novembre. Les demi-finales et la finale auront lieu du 7 au 9 décembre. Jusque-là, les matchs se dérouleront tous les mardis soir et jeudis soir pendant cette période.

Les 30 franchises de la ligue ont été dispatchées dans 6 groupes de cinq équipes (A, B, C à l'Est et A, B, C à l'Est), grâce à un tirage prenant en compte le bilan lors de la saison régulière 2022-2023.

Chaque équipe doit affronter les quatre équipes de son groupe. L'équipe avec le meilleur bilan sera qualifiée pour les demi-finales. Il y aura aussi une wild card par conférence avec les deux meilleures équipes ayant terminé à la deuxième place.

Ensuite, ces Huit équipes s'affronteront dans une phase à élimination directe. Les quatre équipes restantes se retrouveront à Las Vegas pour les demi-finales et la grande finale se déroulera le 9 décembre, toujours en élimination directe, qui permettra de désigner le tout premier vainqueur de cette nouvelle compétition.

Starting Nov. 3, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing into the knockout rounds! The tournament semis and championship game will be held in Las Vegas, Dec. 7 and 9! pic.twitter.com/NZdURUa3XR

