Equipe de France : Benjamin Pavard et Théo Hernandez forfait avec les Bleus ?

Blessés, ce week-end, avec leur club, Benjamin Pavard et Théo Hernandez pourraient être forfait pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, prévu à partir du lundi 13 novembre.

Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi, sa dernière liste de l’année. Mais pour les deux dernières matchs des éliminatoires à l’Euro 2024, contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre), le sélectionneur tricolore pourrait être privé de deux joueurs majeurs avec Benjamin Pavard et Théo Hernandez. Les deux défenseurs ont été blessés, ce week-end, avec leurs clubs respectifs et leur présence dans le groupe des Bleus semble très incertaine.

Pavard touché au genou

Double buteur lors du dernier match de l’équipe de France contre l’Ecosse (4-1), Benjamin Pavard a quitté ses coéquipiers après une demi-heure de jeu lors de la victoire de l’Inter Milan sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (1-2). L’ancien joueur du Bayern Munich (52 sélections) a été touché au genou gauche dans un duel et est sorti du terrain en grimaçant de douleur.

Alors qu’il va devoir passer des examens pour connaître la nature de sa blessure, Simone Inzaghi a donné des nouvelles peu rassurantes. «Sa rotule est sortie, puis les médecins ont pu la remettre en place. Lui est tranquille mais je pense qu’on le perdra pour un peu de temps», a déclaré l’entraîneur de l’Inter Milan à l’issue de la rencontre.

De son côté, Théo Hernandez (21 sélections) n’a pu tenir sa place avec l’AC Milan. Le latéral gauche s’est blessé à la cheville à l’échauffement avant la rencontre perdue contre l’Udinese (0-1). Lui aussi doit passer des examens. Mais sa participation au match de Ligue des champions, ce mardi, face au PSG serait compromise. Tout comme sa convocation en équipe de France.

Et Didier Deschamps ne devrait pas prendre de risques avec les deux joueurs, d’autant que les Bleus sont déjà qualifiés pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), avant d’affronter Gibraltar et la Grèce.