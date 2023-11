Formule 1 : le terrible crash de Charles Leclerc lors du tour de formation et le départ chaotique du Grand Prix du Brésil (vidéo)

Alors qu’il devait s’élancer en 2e position derrière Max Verstappen, Charles Leclerc a été victime d’un terrible crash, ce dimanche, lors du tour de formation du Grand Prix du Brésil, qui a ensuite connu un départ chaotique avec un drapeau rouge.

Le début du Grand Prix du Brésil a été très mouvementé. Avec pour commencer le terrible crash de Charles Leclerc survenu lors du tour de formation.

Deuxième sur la grille de départ, derrière Max Verstappen, le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa monoplace dans le virage 6 et a violemment heurté la barrière de sécurité.

S’il a tenté de repartir, sa monoplace est beaucoup trop endommagé et le Monégasque n’a donc même pas pu prendre le départ de la course.

Charles Leclerc perd la direction assistée dans le tour de formation et est contraint à l'abandon avant même le début de la course #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/I19LH1EvvQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 5, 2023

«J’ai perdu tout l’hydraulique de la voiture, donc je suis allé tout droit parce que le volant est devenu tout dur. (…) Je n’avais plus le contrôle de la voiture. (…) Cette année, ça ne nous sourit pas. (…) Ce week-end se passait bien, et là je fais trois virages et ça s’arrête...», a-t-il déclaré, forcément déçu, au micro de Canal+. Charles Leclerc n’a désormais plus que deux courses à Las Vegas et Abu Dhabi pour espérer bien terminer la saison.

"Cette année, ça ne nous sourit pas."





Charles Leclerc, malchanceux avant même le départ de la course, revient sur son incident dans le tour de formation #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/xu0Ds7sbD6 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 5, 2023

Son abandon a précédé un départ particulièrement chaotique avec Nico Hülkenberg et Alex Albon, qui se sont touchés après l’extinction des feux. Et ce dernier a heurté Kevin Magnussen, qui a fini sa course dans une barrière de sécurité.

La course a immédiatement été interrompue par un drapeau rouge. Elle a finalement repris après plus de trente minutes d’interruption, le temps de nettoyer la piste. Mais sans Charles Leclerc, Alex Albon et Kevin Magnussen.