Faute d'argent, l'équipe de France pour personnes de petite taille ne pourra pas participer à la Coupe du monde de football

Ce lundi 6 novembre marque le début de la Coupe du monde de football pour personnes de petite taille qui se déroule en Argentine. Malgré sa qualification, l'équipe de France ne pourra pas y participer, à cause d'un budget manquant pour voyager jusqu'à Buenos Aires.

Une qualification pour rien. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de football pour personnes de petite taille (moins d'1m49) avait réussi à se qualifier pour la Coupe du monde qui se déroule en Argentine, cette semaine du lundi 6 au dimanche 12 novembre.

Pour pouvoir participer à la compétition, il manquait 17.000 euros pour financer le voyage des joueurs et du staff de l'équipe. L'association Football PPT France avait donc décidé d'ouvrir une cagnotte pour financer les billets d'avion.

Malheureusement, à ce jour la somme de 411 euros a été récoltée. Une somme qui ne permet pas à l'équipe de faire le voyage jusqu'à Buenos Aires. L'équipe de France de football pour personnes de petite taille ne participera pas à la Coupe du monde.

LA FFF N'A PAS SOUHAITÉ LES AIDER

Face à cette situation, le président de l'association Football PPT France, Ayena Adjido avait tenté de faire appel à la Fédération française de football pour une aide financière : «La Fédération internationale de football PPT a tout pris en charge (voiture, hébergement) sauf l'avion, qui coûte 17.000 euros, car elle n'a pas réussi à avoir assez de partenaires. J'ai contacté la Fédération française de football, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas nous soutenir, car on ne faisait pas partie de l'organigramme. On leur a donc écrit pour leur confirmer qu'on voulait en faire partie, mais on n'a jamais eu de réponse», a-t-il expliqué pour Ouest France.

Ayena Adiljo a même tenté de prendre contact avec Brigitte Macron ainsi que les diffuseurs TF1 et M6 pour trouver une solution, mais rien n'a pu être fait pour trouver la somme manquante.