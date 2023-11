«Il vaut mieux être le roi dans son village» : le conseil de Samir Nasri à Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin prochain, Samir Nasri, consultant Canal+, conseille à l’attaquant français de rester au PSG plutôt que de signer au Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé va encore rythmer sa saison et celle du PSG. Et pour cause, le n°7 parisien est en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale. S’il ne s’est plus exprimé sur son futur depuis la fin du mois de juin dernier, les deux parties discuteraient en coulisses autour d’une prolongation. Mais son avenir à Paris est pour le moins incertain.

Libre de s'engager où il veut le 1er janvier

Alors qu’il sera libre de signer dans le club de son choix à partir du 1er janvier prochain, Samir Nasri, ancien joueur de l’OM, d’Arsenal ou de Manchester City, a conseillé au capitaine de l’équipe de France de rester au PSG plutôt que de signer au Real Madrid, où il est annoncé depuis plusieurs années.

«Il y a deux ans déjà, je disais qu’il était le meilleur joueur du monde. Je le pense toujours. Et j'ai toujours fait part de mon ressenti : il est de la région parisienne, et moi, à sa place, je resterais au PSG. Au lieu d'aller à Madrid, pour rajouter la cinquantième Ligue des Champions (sic)… Alors que le PSG ne l’a jamais gagnée», a confié le consultant Canal+ dans une interview au Journal du Dimanche.

Et le joueur, formé à l’OM, d’ajouter : «Si l’OM avait été la propriété du Qatar lorsque j’étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu’il vaut mieux être le roi dans son village». Kylian Mbappé suivra-t-il son conseil ? Les prochaines semaines ou les prochains mois le diront.