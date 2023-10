Kylian Mbappé : l’attaquant du PSG chambre son père après un but marqué lors d’un match caritatif

Kylian Mbappé a gentiment chambré son père Wilfrid, auteur d’un but plein de sang-froid, mercredi soir, avec le Variétés Club de France lors un match pour l’opération Pièces jaunes.

Dans la famille Mbappé, il y a bien évidemment Kylian, Ethan mais aussi Wilfrid. Le père du capitaine de l’équipe de France participe de temps en temps à des matchs du Variétés Club de France, comme mercredi soir à Calais lors d’un match pour l’opération Pièces jaune. Et comme l’attaquant du PSG, il a fait l’étalage de sa finesse technique et de son adresse dans le dernier geste.

Dans une équipe composée notamment de Laurent Blanc, Robert Pirès, Christian Karembeu ou encore Ludovic Giuly, Wilfrid Mbappé a été lancé en profondeur par Eden Hazard, qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière et qui a inscrit un but. Entré dans la surface, le père de Kylian a réalisé une feinte pleine de sang-froid devant le gardien avant de marquer du plat du pied pour inscrire le 6e but de son équipe, qui s’est largement imposée (11-2).

Je suis mort de rire — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 18, 2023

Et cette réalisation a bien amusé Wilfrid Mbappé, mais aussi Kylian Mbappé. «Je suis mort de rire», a-t-il posté sur les réseaux sociaux sous la vidéo du but de son père, accompagnant son message de plusieurs smileys. Avant de publier un autre message quelques instants plus tard. «Ta version camerounaise est prête», a écrit le n°7 du PSG, en interpellant le Brésilien Ronaldo. Le Cameroun est en effet le pays d’origine de Wilfrid Mbappé.

Après avoir retrouvé le sourire en équipe de France, avec un doublé aux Pays-Bas et un but sur pénalty contre l’Ecosse, Kylian Mbappé fera son retour avec le PSG, ce samedi (17h), avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes pour la 9e journée de Ligue 1. Et il tentera d’imiter son père et de retrouver le chemin des filets avec le club de la capitale, lui qui reste sur une série de quatre matchs sans marquer sous le maillot parisien.