Ligue 1 : pourquoi Lyon est-il le pire club des cinq grands championnats européens ?

Dernier de Ligue 1, l’Olympique lyonnais, qui a été tenu en échec, ce dimanche, par Metz (1-1), est le pire club des cinq grands championnats européens depuis le début de la saison.

Il y a plus que jamais urgence à Lyon. Après le premier tiers du championnat, et un match nul concédé, dimanche, sur sa pelouse face à Metz (1-1), l’OL occupe la dernière place du classement de Ligue 1 avec seulement quatre points. Et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, qui comptent un match en retard (contre l’OM), n’ont surtout toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison toutes compétitions confondues (4 nuls, 7 défaites).

Une absence de succès qui fait du club rhodanien la pire équipe des cinq grands championnats européens. Dernier du championnat d’Espagne, Almeria est dans la même situation avec aucune victoire en Liga et seulement trois points, mais la formation espagnole a remporté un match de Coupe d’Espagne contre Talavera fin octobre (0-2).

C’est le cas aussi de Salernitana. Lanterne rouge de Serie A avec quatre points, le club italien a battu la Sampdoria de Gênes en Coupe d’Italie (4-0). En Angletterre, Burnley (19e) et Sheffield United (20e) comptent eux aussi quatre points, mais ils ont décroché une victoire en Premier League.

Lyon est également un cas unique dans les cinq grands championnats européens en prenant aussi en compte les clubs de 2e division. Dans une situation plus qu’inquiétante, l’OL va tenter de décrocher sa première victoire, dimanche prochain, sur la pelouse de Rennes.