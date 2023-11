Lyon-Metz : quand la Ligue se moque de la coupe de cheveux d’un arbitre (photo)

Arbitre de la rencontre, ce dimanche, entre Lyon et Metz (1-1), Benoît Millot n’est pas passé inaperçu sur la pelouse du Groupama Stadium en raison de sa coupe de cheveux. L’homme au sifflet a même été gentiment moqué sur le compte X officiel de la Ligue 1.

Benoît Millot a dirigé son 6e match de la saison, ce dimanche, entre Lyon et Metz (1-1). Et l’arbitre français n’est pas passé inaperçu sur la pelouse du Groupama Stadium. Non pas pour ses décisions, mais pour sa coupe de cheveux, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux tout au long de la rencontre.

L’homme au sifflet s’est en effet présenté pour ce match de la 11e journée de Ligue 1 avec un «dégradé» pas forcément très bien réalisé. Alors que les messages se sont multipliés pour commenter son style capillaire, le compte X (ex-Twitter) officiel de la Ligue 1 s’est également gentiment moqué de sa coiffure en postant une photo de Benoît Millot accompagnée d’un émoji représentant une paire de ciseaux et un autre qui rigole.

Au vu des très nombreuses réactions suscitées par sa coupe de cheveux, Benoît Millot pourrait passer à nouveau chez le coiffeur avant d’arbitrer son prochain match.