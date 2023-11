Rugby : la presse néo-zélandaise dénonce un mauvais accueil des All Blacks en France pendant le Mondial

La presse néo-zélandaise a vivement critiqué ce lundi les conditions d'hébergement déplorables avant le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby face à la France (défaite 27-13), le 8 septembre.

Dans un long article publié ce lundi, le New Zealand Herald a dressé les coulisses des All Blacks lors de la Coupe du monde de rugby 2023 qui s’est déroulée en France. Battus d’un point en finale par l’Afrique du Sud (12-11) le samedi 28 octobre, les Néo-zélandais, qui étaient loin d’être favoris après deux années compliquées, ont apprécié leur compétition. En revanche, en coulisses ce ne fut pas une affaire simple, à en croire le journal.

L’accueil réservé dans leur premier hôtel à Créteil à la veille du match d’ouverture perdu face à la France (27-13), le 8 septembre, aurait été assez déplorable selon eux.

Des matelas dans les couloirs pour dormir au frais

«Il n’y a pas de salles de réception pour les réunions, la climatisation ne fonctionne pas et la cuisine est tellement sale que le chef des All Blacks, Wallace Mua, insiste pour la nettoyer pendant trois heures avant de vouloir y cuisiner, explique le journaliste Graham Paul dans le supplément week-end du New Zealand Herald. C'est la deuxième surprise d'hébergement qui survient, car dans leur base de Lyon, la piscine qu'on leur avait promise terminée et en état de fonctionnement à leur arrivée n'était qu'un bunker en béton, des détritus flottant dans l'eau de pluie rouillée qui s'était accumulée.»

Autre élément qui a fait bondir le staff des All Blacks, l’absence de climatisation alors qu’il faisait très chaud début septembre. Le nutritionniste Cat Darry a même craint une déshydratation de certains joueurs avant le coup d’envoi. On peut également lire dans l’article que plusieurs membres de l’équipe ont installé leur matelas dans les couloirs pour dormir au frais. Enfin, l’article fait état du déclenchement d’une alarme à 3h du matin la nuit précédant le choc face au XV de France.

Selon le journal, aucune autre équipe n'a séjourné dans cet hôtel après les All Blacks, World Rugby l’aurait retiré des lieux d’accueil après avoir constaté qu'il n'était pas aux normes.