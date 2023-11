Arabie saoudite : l’entraîneur d’Al-Ittihad limogé après une altercation avec Karim Benzema ?

L’entraîneur portugais Nuno Espirito Santo a été limogé, ce mardi, par le club saoudien d’Al-Ittihad. Une vive altercation avec Karim Benzema pourrait être à l’origine de son renvoi, selon la presse espagnole.

Et si les mauvais résultats n’étaient pas la seule raison de son renvoi ? Nuno Espirito Santo a été limogé, ce mardi, de son poste d’entraîneur d’Al-Ittihad au lendemain d’une nouvelle défaite en Ligue des champions asiatique contre le club irakien d’Al-Qowa Al-Jawiya (2-0).

Ce revers a confirmé les difficultés du champion d'Arabie saoudite en titre qui n’a pas remporté le moindre match depuis la fin du mois de septembre et qui reste une série de cinq matchs sans victoire (3 nuls, 2 défaites). Mais l’entraîneur portugais n’aurait pas seulement été remercié à cause de cette mauvaise passe.

Une vive altercation avec Karim Benzema serait à l’origine de son renvoi, selon Relevo. Un clash aurait en effet éclaté entre l’attaquant français et son coach à la mi-temps du match contre Al-Qowa Al-Jawiya. Alors que Nuno Espirito Santo aurait reproché à ses joueurs leur attitude sur le terrain, le Ballon d’or 2022 aurait haussé le ton face aux réprimandes de son entraîneur. Des insultes auraient même été échangées entre les deux hommes.

Zinédine zidane sur le banc ?

Ce n’est pas la première fois que des tensions auraient éclaté entre Karim Benzema et son entraîneur. A la fin du mois d'octobre, alors que Nuno Espirito Santo n’était pas favorable à son arrivée, estimant qu’il ne correspondait pas aux besoins de son équipe, le joueur formé à Lyon aurait manqué un entraînement et fait part de son mal-être à ses dirigeants. Il aurait même demandé qu’une solution soit rapidement trouvée. Un peu plus de deux mois plus tard, l’ancien coach de Tottenham a finalement été mis à la porte.

Et pour le remplacer, les dirigeants d’Al-Ittihad rêveraient d’attirer un certain Zinédine Zidane. Un entraîneur que Karim Benzema connaît parfaitement et qu’il considère comme un «grand frère» depuis leur aventure commune au Real Madrid, où ils ont remporté trois Ligue des champions, deux titres de champion d’Espagne, deux Supercoupe de l’UEFA et autant d’Espagne, deux Coupe du monde des clubs. Reste à savoir si «Zizou», toujours libre, pourrait être intéressé par ce challenge.